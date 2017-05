Os criadores do ‘Jovem Conservador de Direita’: “Havia muita direita com medo de uma ditadura do tipo Coreia do Norte. E esticámos a corda”

Há cerca de um ano e meio, um certo Jovem Conservador de Direita com ar de ‘betinho’ e ideologia radical tornou-se um caso sério de popularidade nas redes sociais por altura das legislativas. As tais que elegeram o atual Governo, num acordo à esquerda também conhecido como geringonça.

Este ‘doutor’ dizia “defender os valores de direita contra o politicamente correto e a “direitofobia” que vitimiza tantos jovens conservadores”. Desde aí, esta personagem passou a espicaçar todos aqueles que temiam na época "um golpe de Estado da esquerda radical e totalitária, numa ditadura do tipo Coreia do Norte” com uma sátira tão própria que lhe valeu a publicação de um livro e um programa de televisão.

Pela primeira vez, e em exclusivo para o Expresso, os três humoristas que dão vida a este boneco – que tanto brinca com os estereótipos da direita e da esquerda (“esses que andam sempre ganzados”) – dão-se a conhecer. Bruno Henriques, Sérgio Duarte e Frederico Muñoz Saragoça contam aqui tudo. Os políticos em que se inspiraram para a sátira, um certo email que receberam do arquiteto José António Saraiva, os ódios que geraram, “o caos” e desinformação que criaram nas manifestações antigeringonça e o ‘milagre’ da amizade que surgiu entre os três através das redes sociais.

Como eles dizem: “Esta foi uma brincadeira que foi longe demais. O melhor humor é aquele que é levado a sério”. E contam neste podcast o novo projeto humorístico que promete muitas mais risadas. Isto e muito mais neste episódio d“A Beleza das Pequenas Coisas”.