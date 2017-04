Herman José: “Não posso dizer tudo o que quero. Ainda sou novo para ser velho, mas quando for velhote serei absolutamente insuportável”

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Herman José chegou à porta da sua quinta, em Azeitão, de fato de banho, acabado de sair da piscina, onde estava acompanhado da sua mãe, Odete. O dia convidava a mergulhos e a banhos de sol. O humorista contou-nos que é naquele lugar, com vista para uma serra verdejante, onde desliga por completo da ‘pressão das pessoas’ e de se sentir ‘constantemente observado’. “Uma figura pública nunca é verdadeiramente livre. Se for tomar um café ao centro [de Azeitão] e me sentar numa esplanada tenho talvez... 12, 13 ou 14 pessoas a fingirem que não me vêem para não me incomodar. O que ainda dá mais trabalho do que quando me dizem: ‘ai, posso dar-lhe um beijinho?’”

Herman confessa que há poucas pessoas que o fazem rir. E se o fazem é de forma completamente involuntária. A sua mãe é uma delas. Reconhece na maioria dos humoristas portugueses a reprodução de muitas coisas que já fez. “Mas são todos concorrentes que eu respeito muitíssimo. E quero que todos tenham acidentes de automóvel muito grandes para eu ficar sozinho no mercado”, ironiza.

Sobre o passar dos anos, comenta que ainda tem muito por cumprir e conhecer e que, por vezes, se sente mais novo do que a imagem que vê refletida no espelho ou no pequeno ecrã. “Às vezes estou a cantar ou a fazer qualquer coisa na televisão convencido que estou lindo. Mas quando vejo a minha imagem peço para porem o plano mais longe para não se perceber que já não tenho 40 anos...”.

Ao fazer um balanço sobre o passado deixa escapar: “Arrependo-me de milhões de coisas. Quem diz que voltaria a fazer tudo igual é atrasado mental. Não teria cometido muitos erros, mas a gente sabe lá que os está a fazer quando toma certas decisões...”.

Acerca do período em que o seu nome esteve envolvido no processo Casa Pia chega a dizer: “Estás numa esplanada, vem uma camioneta para cima de ti, parte-te todo e tens duas opções — ou morres ou tentas voltar a andar com fisioterapia. [É um sentimento de se] ser atropelado por um sistema disfuncional como o português, não fiscalizado, dominado por inimputáveis sem se poder fazer nada. (...) Vivemos para todos os efeitos num Estado quase fascista em certos aspetos.”

Herman revela ainda algumas das musicas que o acompanham e os seus prazeres. Conta ainda que com a idade está a descobrir um gosto especial, o de dizer (quase tudo) o que lhe vem à cabeça. E que no futuro será mais 'insuportável'. "E isso diverte-me imenso". Spoiler Alert: A dado momento entra muito brevemente nesta conversa a sua mãe, Maria Odete von Krippahl. Para ouvirem neste episódio do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”.