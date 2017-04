Anabela Moreira: “A peregrinação a Fátima não é um caminho santo. São só pessoas no limiar do sofrimento. Eu cheguei perto da loucura”

Esta não é a primeira vez que a atriz se entrega por inteiro a uma personagem. Quando João Canijo a convidou para o filme “Mal Nascida”, logo no dia seguinte Anabela deslocou-se à aldeia de Codeçoso, no Minho, para viver com uma família local, tratou de animais e engordou 25 quilos. Em “Sangue do meu Sangue”, também de Canijo, foi viver durante meses para o problemático Bairro Padre Cruz, em Lisboa, e deixou-se contagiar por aquela dureza.

No ano passado experimentou o outro lado da câmara. Tudo começou com o documentário “Portugal, um dia de cada vez” onde filmou um certo retrato do país. Uma ideia de Canijo, com imagens captadas por Anabela que, no início, deveriam ter servido de pesquisa de campo para o filme “Fátima”, sobre a peregrinação de 11 mulheres ao santuário, filmado em Vinhais, que se estreia no próximo dia 27 de abril e que conta no elenco com Rita Blanco, Ana Bustorff, Márcia Breia, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Sara Norte ou Teresa Tavares, entre outras.

Anabela Teixeira estreou-se também na realização de ficção com a curta metragem “O Dia do Meu Casamento”, que retrata a manhã de uma cerimónia, na perspetiva da noiva, interpretada por pela própria atriz.

Anabela, a bela Anabela representa sempre de uma forma tão autêntica que parece fazer-nos crer que representar é ser mais verdadeiro do que na vida. Canijo afirma que a maior qualidade de Anabela é conseguir deixar cair a máscara e não distinguir a pessoa da 'persona'. E nesta conversa a atriz chega a admitir: “Dou por mim a fazer confusão entre mim e as personagens. Vejo-me demasiado retratada nelas.”

Uma conversa tida no Teatro Turim que passa pelo cinema, pelo amor, o humor, a boa mesa, a boa música e as coisas simples da vida “onde podemos ser todos felizes”. Para ouvirem neste episódio do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”