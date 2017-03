Isabel Moreira: “Eu só quero ser um espírito livre. E pago o preço disso com a solidão. Os homens têm medo de mulheres livres”

Assinar no iTunes: http://apple.co/2mCAbq2

Isabel Moreira recebeu-nos numa destas manhãs, no seu gabinete, na Assembleia da República, e fez-nos sentir como se estivéssemos no sofá de sua casa, tal foi a descontração e disponibilidade nesta conversa. Feminista e defensora das causas da comunidade LGBTI, a deputada socialista conta que foi essa mesma comunidade que a salvou e lhe deu forças para erguer-se depois de ter sido vítima de violência e abandono. Emociona-se ao dizê-lo. “Ganhei a luta contra esses demónios que me fizeram mal em dado momento da minha vida. Mas continuo a ser uma eterna turista no meu passado. É como se estivessem sempre a dizer-me nos sonhos: ‘não vais conseguir, ainda estamos aqui, ainda te podemos matar, sufocar, ainda és prisioneira’. Há uma sensação de sufocação, de dor, de opressão de género...”.

Sobre a Assembleia da República diz que é o reflexo de muitos erros da sociedade. "A sociedade é sexista. A Assembleia é sexista. E eu e todas as mulheres na política somos vítimas disso". Sensível a todas as causas sociais, considera que sociedade ainda é mais sensível ao racismo do que à homofobia. Um mal contra o qual luta todos os dias para mudar. Sobre os homens diz que não estão preparados para terem ao seu lado mulheres livres, seguras, afirmativas, sexualmente bem resolvidas. "Os homens não foram educados para terem essas mulheres como companheiras. Não tenho visto. O mercado está fraco....". E depois dá-nos as suas músicas, aquelas que a fazem dançar. E chega a ler partes dos seus livros, que têm muito sobre o que lhe vai na alma...

