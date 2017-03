Lena d’Água, a alma danada: “Desculpem lá se não morri jovem e bela”

Foi a primeira vocalista de uma banda rock portuguesa, os Beatnicks, e tornou-se rapidamente uma das mulheres mais famosas e desejadas dos anos 80 e 90. Tentou-nos com doces em troca de beijos salgados e fez-nos olhar para o robô sempre que cantava e nos fazia um sinal. Um amigo seu guitarrista, com quem partilhou muitos palcos e digressões na estrada, batizou-a de “alma danada”. Lena reconhece-se nessa forma desalmada de ser, de cantar e de amar. “Tive muitas paixões, mas foram todas histórias infelizes. Posso dizer apenas que amei sempre intensamente. E parece que a minha alma de vez em quando tem vontade de fazer umas piruetas.” Este ano voltou a dar que falar por ter arriscado ir a votos no Festival RTP da Canção com “Nunca me fui embora”, do compositor Pedro da Silva Martins, um recado poético e autobiográfico para quem acha que tem andado afastada da música. Na ocasião esteve acompanhada dos músicos da banda "They´re heading west" e de Benjamin.

Nesta conversa Lena recorda a infância, o começo no rock, a fase de estrela e de ‘sex-symbol’, o período de escuridão e a decisão de trocar a cidade por uma aldeia, onde vive agora com os seus animais, rodeada de natureza. A preparar a gravação de um disco e a escrita de um livro, aos 60 anos, não vê a idade como uma desvantagem: “[A minha idade] é mais um assunto para os outros. [As rugas] são um sinal de que eu estou viva. Isto não pára para ninguém. Como dizia a minha mãe, só pára para os que morrem”.

