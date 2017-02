Miss Suzie: a mulher que faz da vida um espetáculo

Esta conversa aconteceu num destes finais de tarde, no atelier de Suzie Peterson, onde diariamente se cria uma espécie de alta costura da fantasia, situado na rua Santo António da Glória, nº6C, junto à Praça da Alegria, em Lisboa. Se Tim Burton fizesse filmes por cá provavelmente seria seu cliente.

Encontrámo-la a terminar dezenas de figurinos cinematográficos que vão vestir parte da equipa do novo espaço boémio do chef José Avillez. Horas antes deste encontro, um pequeno desacerto numa saia criou um stress de última hora e mais horas extra de trabalho. Mas tudo terminou bem e a tempo. “Se não está suficientemente bom, não tem problema nenhum, é respirar fundo, beber uma ‘mini’, desfazer tudo e voltar a fazer. Procuramos sempre fazer o melhor possível em cada peça. O ‘mais ou menos’ não funciona connosco.”

Para descontrair começámos esta gravação com um brinde — melhor dizendo ‘um tchin-tchin’ — e uma gargalhada. Haverá melhor maneira de começar uma conversa?

Suzie Peterson, mais conhecida pelo alter ego Miss Suzie, é uma artista completa. É atriz, é cantora, é corista, é palhaço, é aderecista, é figurinista, é cenógrafa, assim como produtora e diretora de arte. E fá-lo com uma competência e graciosidade particulares.

Tem nome de estrela nórdica, mas é lisboeta. O nome sueco foi dado pelo pai, um navegador solitário que viajava pelo mundo e que um dia se encantou por uma portuguesa, a sua mãe. Suzie era o nome da cadela do seu pai. Suzie era também o nome do barco com que ele navegava. Suzie foi o nome que escolheu para a sua querida filha – “Fui a Suzie 3”.

Esta Miss tem um sorriso e uma gargalhada que não deixam ninguém sisudo ou indiferente. Mistura um jeito de menina com a fibra de uma guerreira que já passou por muito, entre dores e perdas. Mas soube reinventar-se e encontrar novas razões para viver e ser feliz. “Não preciso de muito. Umas ‘minizinhas’, boa companhia, boa conversa. Está feito!”. É para pessoas e frases como esta que este programa foi criado.

