Tolentino Mendonça, o padre-poeta desembrulha sobre o Natal: “Os presentes são artefactos para calar o vazio entre as pessoas”

Sobre o ano que termina, José Tolentino Mendonça diz-se 'órfão' com a partida de Leonard Cohen e muito agradado por Dylan ter ganho o Nobel da Literatura. Afirma que importa continuar a acreditar na força criadora e transformadora do bem sobre o mal. E nesta época natalícia não deixa de criticar a insana mercantilização da dádiva, porque ‘o verdadeiro presente é deixarmo-nos tocar pelos outros’. Uma conversa rica de histórias, reflexão e poesia (literalmente, dado que Tolentino lê vários dos seus poemas) para ouvir neste episódio do podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”

Este programa entra de férias logo após o Natal e regressa no início do ano com uma nova série de episódios que podem ser ouvidos aqui ou no iTunes. Boas festas aos nossos estimados podcasters!