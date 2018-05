Daniel Oliveira quer perguntar sem ofender

É o próprio a admitir ao Expresso que se quer afastar um pouco dessa ideia de entrevistador -dobermann - a qual não podemos ser culpados por lhe associar. Daniel Oliveira, comentador da SIC e do Expresso, vai lançar-se à aventura jornalística outra vez, também palavras dele, num novo formato: o podcast. As conversas são em modo ‘live on tape‘: não há edição, é sem cortes e sem intervalos. “Perguntar Não Ofende” é o nome escolhido para o projeto, cuja primeira edição estará disponível dia 3 de maio. O primeiro nome a sentar-se à sua frente numa conversa sem imagem será o primeiro-ministro, António Costa.

“Serão conversas de cerca de 50 minutos e em cada uma eu quis e quero deixar os meus entrevistados falar à vontade, explorar as áreas em que lhes são reconhecidas qualidades, até porque foi com isso em mente que eu os escolhi”, diz ao Expresso. O que isto quer dizer é que as conversas “não são debates”, as perguntas “não são necessariamente provocatórias” e “não se vão abordar apenas vários assuntos da atualidade, da espuma dos dias” como normalmente acontece numa entrevista num jornal ou na televisão. “Haverá sempre um tema e a conversa será à volta desse tema que foi escolhido para todos os entrevistados conforme as áreas onde mais estão à vontade e não ao contrário”, diz.

Já há nove episódios gravados - “só anunciaria isto quando soubesse que tinha pernas para andar” - e os nomes são todos conhecidos. Depois de António Costa, primeiro-ministro, que falará da “geringonça”, do momento em que aconteceu e de se houve ou não “oportunismo político”, segue-se Ricardo Araújo Pereira, humorista, que será uma conversa à volta do tema da censura e dos limites ao “politicamente correto”. Depois é a vez de Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda e (também) sobre a (sua) experiência dentro da “geringonça”. Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do CDS falará dos caminhos abrangentes da direita que representa e depois chegam dois homens com sotaque: Tarso Genro e Guilherme Bolos, um ex-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula da Silva e outro coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e estrela da nova esquerda brasileira, que não falaram da culpa nem da inocência do ex-presidente Lula mas sim do balanço social dos anos de governo do PT. No sétimo episódio será Fernando Medina o entrevistado e os temas serão o turismo e os problemas da habitação.

A seguir ao presidente da Câmara de Lisboa, é Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, que traz ao podcast o tema do jornalismo: modelos de negócio, estado atual, constrangimentos da profissão e futuro. Pedro Nunes Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares traz, por seu lado, a Europa à mesa de discussão já que a Daniel OIiveira lhe colocou a eterna pergunta que paira sobre as cabeças da esquerda, mesmo da europeista: “Como se governa dentro dos limites de Bruxelas?”. Depois de Catarina Martins, Fernanda Câncio, jornalista, é a segunda mulher convidada e falará de feminismo, lugar da mulher, puritanos e puritanismos. No alinhamento segue-se Nuno Artur Silva, que até há pouco tempo esteve na RTP1 e que vem falar sobre o modelo público de televisão. Luaty Beirão, autor e ativista, falará depois da situação de Angola, se há ou não razões para começarmos a acreditar na abertura do país e por fim será Marcelo Rebelo de Sousa a falar da reentré de todas as reentrés na antecipação de um ano político que tem tudo para se revelar pleno de boa e saudável discussão.

Porquê agora um podcast? “Porque gosto de tentar novas coisas. Quando surgiram os blogues também me envolvi logo. Tenho vontade de dar mais opinião mas de forma um pouco diferente. Não quero andar só a mandar galhardetes”, diz Daniel Oliveira que admite que o que procura neste registo é “dar tempo para que as pessoas possam expor ideias completas e estruturadas, falarem de temas que os preocupam, em coisas que pensaram quase a vida toda”. Daniel Oliveira não está à procura de notícias. E oferece um exemplo da inversão que procura com estas conversas: “Não há assim tanta política nas conversas com Medina, Costa ou Pedro Nuno Santos e no entanto eles são políticos conhecidos”, diz.

Além do objetivo, repetido várias vezes mas dito de diferentes formas, de oferecer um formato que permita alguma “expansão” aos seus entrevistados, há um outro que é o de “contrariar esta ideia que por vezes temos em Portugal de que estamos rodeados de pessoas que não pensam, de mentes fracas e pouco profundas”. Não estamos, mas “há uma ideia na população de que sim”. Este será um “modelo híbrido entre debate e conversa” mas que “quando passa para debate é um debate que eu perco sempre, porque a ideia é essa”.