José Gil: “O queixume português deixou de se ouvir. E isso deve-se, em parte, à geringonça!”

O filósofo e pensador José Gil faz o balanço do ano e reflete sobre os principais acontecimentos e figuras que marcaram o país e o mundo. “Marcelo é o melhor Presidente que tivemos. Ele está com o povo e o povo está com ele.” Sobre o fim do estado de graça do Governo, José Gil está convicto de que esta liderança está para durar. “Será um outro regime de funcionamento da geringonça. Mas creio que o seu funcionamento continuará. Porque ninguém neste momento beneficia com a queda do Governo e da solução da geringonça. Nem a extrema-esquerda, nem a direita com Passos Coelho, que já não existe mas anda aí nos limbos...” E ainda fala do seu passado, as escolhas que foi fazendo, o prazer do pensamento e o que a vida lhe ensinou. Espreite num curto vídeo os bastidores desta conversa com o jornalista Bernardo Mendonça. Pode ouvir a entrevista a partir desta sexta no podcast “A Beleza das Pequenas Coisas. No site do Expresso, iTunes e Soundcloud.