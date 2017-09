Comissão Política, episódio 1: Vamos ser francos sobre Tancos

Assinar o Comissão Política no iTunes: http://apple.co/2xyiBtt

Depois do número zero da semana passada, este é o arranque oficial da Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Pedro Santos Guerreiro, Luísa Meireles e Rosa Pedroso Lima não fogem à polémica da semana, que colocou o Expresso no centro das atenções - o relatório sobre Tancos, muito crítico para o ministro da Defesa, que foi a nossa manchete de sábado. Que documento é este?, quem o produziu? porque razão o Expresso não o divulga na íntegra?, e mais uma mão-cheia de perguntas (e respostas) sobre o episódio mais recente de uma novela que já tem três meses e continua envolta em mistério.

Ainda falamos do impacto das eleições autárquicas, e em particular a disputa feroz que está a acontecer à esquerda, e da proposta para o regresso do Serviço Nacional de Saúde à esfera exclusivamente pública, que será o teste do algodão para as convicções de esquerda do Governo.

No episódio gravado durante a manhã de terça-feira, 26 de setembro, não falta a rubrica “Isto não me sai da cabeça”. Há nazis, percevejos e outros animais.

A moderação deste episódio é de Filipe Santos Costa, a edição multimédia é do João Santos Duarte e a imagem é do Tiago Pereira Santos (não, não são todos primos).