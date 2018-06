O mais pequeno deste grupo de sobreviventes é outro António. Acabou de fazer cinco anos. Mas não é por ser o mais novo que a situação é mais simples.

Fala pouco, esconde-se nas pernas da mãe. António é especial, usa um fato especial. Não o pode tirar, na esperança de reduzir as consequências das queimaduras que sofreu há um ano.

Quando o vemos, apetece brincar: é um avião?, é um cometa? não, é o super António. Porque ele é mesmo um supermenino, sobreviveu ao impensável: na noite do fogo fugiu com a mãe, Telma, o irmão então com três meses e a bisavó materna, tinham tido um acidente com o automóvel e António e a mãe fugiram a pé, em busca de ajuda, ele desmaiou na estrada, rosto colado ao alcatrão a ferver, a mãe continuou, sozinha, a procurar auxílio.

António ficou lá, desmaiado.

Símbolo da resistência física e emocional daquelas crianças, António não parece perceber bem a importância que lhe dão. António está bem, os pais e o irmão estão bem, também a bisavó.

A casa está intacta. Tudo parece normal, os planos de sábado à noite passam por comer massa e salsichas, ver televisão e brincar. Mas aquela família está longe de estar recuperada.

Amarra-os um silêncio espesso sobre o que se passou naquela noite e mais, sobre o que ficará daquela noite no futuro daquelas pessoas, sejam os adultos ou as duas crianças.

Ainda é muito cedo para perceber. Um ano é nada, aquela noite parece ter acontecido na véspera. Não é fácil evitá-la nas conversas. Surge sempre. Mesmo quando não se fala dela.

António, a criança que ficou para trás

Há 17 anos que Isabel Miranda trabalha na viatura de emergência do Hospital de Gaia e desde 2015 que faz parte das equipas de saúde do helicóptero do INEM na zona centro. Tem 41 anos e muita experiência. Já viu muitas mortes, algumas de crianças, mas nada a preparou para o encontro com António. Nada nem ninguém a preparou para aquela noite de 17 de junho.

O turno começara às 8h, sem história. A única diferença era “o calor insuportável, a dificuldade em respirar”. No fim do dia são chamados a Figueiró dos Vinhos, mas, na aproximação, o piloto do helicóptero avisa que não há condições de segurança, tal era a falta de visibilidade devido ao intenso fumo que os cercava.

“A chegada ao local foi horrível do ponto de vista emocional, cheguei a temer pela nossa segurança e pensei, no íntimo, ‘será que o piloto é louco?’”, recorda a médica Maria Amélia Fonseca Pereira.

Aterram no largo da feira de Pedrógão e ficam ali à espera de indicações. À volta, nada, nem bombeiros nem comunicações. “Para passar o tempo, mostrámos o helicóptero a algumas crianças que apareceram, até que surgiu uma enfermeira, que disse ser da zona, chamava-se Ana, era muito novinha, explicou que trabalhava em Lisboa mas gostaria de ajudar no que fosse preciso”, conta Isabel.

Naquela altura, a melhor ajuda que Ana podia dar era levá-los no carro do pai até ao quartel de bombeiros, para que a equipa do helicóptero soubesse o que se passava.

No meio da enorme confusão em que o local se tornara, aparece um homem numa moto de aldeia a falar sobre “um menino que está muito mal”. A médica e a enfermeira regressam ao helicóptero e encontram um jipe da Força Especial de Bombeiros, corpo da Proteção Civil: no interior do veículo um bombeiro, Eduardo Marques, 32 anos, chora com um menino nos braços.

O bombeiro que está ao volante, Pedro Machado, 33 anos, só consegue dizer “eu ia atropelá-lo”. Isabel resume: “Era tudo o que um profissional de saúde não quer ver, uma criança quase morta, inconsciente e quase sem respirar, e uma situação sem condições de socorro”.

Ali estava António, o menino que ficou para trás.

Três homens, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), foram enviados numa missão de reconhecimento de terreno para posterior definição de prioridades de atuação.

Pedro Nunes, comandante da Proteção Civil, era o cabeça do grupo. Circulavam por aqueles caminhos a 30 km/h, sem qualquer visibilidade, até que ao saírem de Vila Facaia, ao chegar ao Outão, na rotunda em direção à Senhora da Piedade, encontram António.

“Está ali uma coisa”, disseram primeiro uns aos outros. De seguida perceberam tratar-se de uma criança. “Não havia mais ninguém à vista.” Lembram-se de que “o menino estava de calções, faltava-lhe uma sandália”. Respirava mal, precisava de um médico.

Abandonaram a missão de reconhecimento do terreno e foram tentar salvar a criança e saíram em busca de socorro especializado.

“O nosso ADN é ajudar quem precisa e naquele momento era o António que precisava da nossa ajuda”, explica o comandante Pedro Nunes.

Classificado como “herói” por Xavier Viegas, investigador da Universidade de Coimbra e autor de um dos relatórios sobre o incêndio de Pedrógão Grande, este homem de 56 anos, fisicamente sólido como um tronco de castanheiro, diz que ainda chora quando se lembra daquela noite e dos dias que se lhe seguiram. “Mas naquele momento não podia chorar, era preciso reforçar a voz e a liderança, assegurar o conceito de equipa.” Aquela era uma missão especialmente pesada: “Salvar uma criança não é igual a salvar um adulto, ao tratar de crianças vemos refletidos os nossos filhos, a componente emocional é muito grande”.

Mas naquela altura ainda ninguém sabia o que acontecera para António cair no chão e ser encontrado pelos três homens.

Telma Ribeiro, a mãe, 32 anos, saíra de casa, na Lameira Fundeira, fugindo do fogo com a avó e os dois filhos, António e Tomás, no carro. O marido, Fausto, 37 anos, ficou a tentar salvar o que era deles.

António não queria abandonar a casa, o bebé não chorava, nem quando atravessaram as chamas - nem quando bateram contra um poste elétrico e saltaram para fora da estrada.

Telma e António conseguiram sair do automóvel, a avó e Tomás não, ficaram presos.

Telma agarrou-se ao telemóvel, pediu ajuda, foi dando informações. Nunca conseguiu contactar o 112.

E começou a andar, diz hoje que estava “desorientada”. Sempre em frente, com António ao lado.

Passou pela dona Alzira, ainda viva. A idosa que viria a morrer e ficaria conhecida como a 65ª morte da tragédia de Pedrógão, classificada como vítima indireta na primeira interpretação do Governo, pediu-lhe ajuda, mas Telma não podia nem com ela nem com o filho. Explicou a dona Alzira que não conseguia e continuou em frente.

António começou a dizer que tinha chegado ao limite – “não posso mais, liga ao pai”. As chamas batiam-lhes no corpo.

“Telefonei e disse ‘vamos morrer’”, conta Telma.

Foi quando sentiu António cair ao chão. Tentou arrastá-lo, levar a criança já inconsciente ao colo. Não conseguiu.

Continuou a caminhar, o menino foi ficando para trás. Telma tinha os pés queimados quando no Outão encontrou algumas pessoas que a acolheram.

Entretanto, o marido saíra em busca da família. Sofreu um acidente de automóvel no mesmo local onde Telma embatera e encontrou o carro da mulher, com o bebé e a avó de Telma.

Conseguiu soltar a criança e pôs-se a caminho. Passou pelo local onde António caíra, mas o filho já lá não estava. Tinha sido levado pela equipa da ANPC, mas nem Fausto nem Telma sabiam e chegaram a pensar ter perdido o filho mais velho.

Durante sete horas, Telma nada soube de António.

Enquanto isso, e depois de entregarem António à equipa médica que encontraram em Pedrógão, Pedro Nunes e a sua equipa entraram na EN 236-1.

“Não estava lá ninguém. Não se ouvia nada, só se sentia o cheiro a fumo, borracha e corpos queimados”, recorda o comandante da ANPC.

Atravessaram a estrada a pé. Várias vezes, talvez quatro, contam hoje, a tentar contabilizar os corpos dentro e fora dos carros.

“Nessas horas não se sente nada. Temos de tentar estancar as emoções. Vimos fémures, crânios, corpos ainda com os cintos dos automóveis presos, pouco mais restava daquelas pessoas.”

Pedro Nunes abre-se, revela-se, inteiro, sem receio de interpretações ou críticas: “Penso muito nisso ainda, quase um ano depois. Sei que não vou deixar de pensar no que vi, nem que vivesse 500 anos, naquela meia hora em que estivemos ali sozinhos até chegar a GNR”.

Em Pedrógão, a médica Maria Amélia Fonseca Pereira e a enfermeira Isabel Miranda lutavam pela vida de António.

Quando deitaram o menino no chão de terra para o tentar estabilizar, nada sabiam do que se tinha passado até ali.

Jornalistas e observadores foram afastados da criança para que elas a tentassem anestesiar para a entubarem e ligar António ao ventilador. Deviam ser quase 20h30, a luz começava a desaparecer e foram os telemóveis de quem estava por ali que serviram de focos.

“O menino tinha a respiração quase agónica, o material médico voava com o vento, o ar cheirava a fogo”, recorda Isabel.

Não se esquece também que Eduardo Marques, um dos bombeiros que salvou António, pediu-lhe ao entregar-lhe o menino que fizesse tudo pela criança e desabafou na altura que meses antes também ele perdera uma filha.

“Enchi-me de força e disse que ali ninguém mais ia ver crianças a morrer”, recorda a enfermeira.

Entraram no helicóptero e fizeram uma das mais complexas viagens das suas carreiras: “Tudo ardia por baixo de nós”.

Foram 25 minutos de susto e poços de ar a sacudir o aparelho.

A criança, sempre inconsciente, nunca chorou ou chamou pela mãe, parecia ter seis anos, era robusta e tinha olhos muito azuis, “cheios de cinza”, o rosto marcado pela queimadura de ter ficado em contacto com o alcatrão quente.

“Não tenho dúvidas, se não tivéssemos aparecido, ele tinha morrido”, diz Isabel, que este verão não mete folgas - já decidiu que vai estar de serviço.

Quando finalmente entregou António ao Hospital Pediátrico de Coimbra, a enfermeira de Gaia diz que teve a certeza de que o voltaria a ver. E viu.

António esteve um mês e meio internado, dois dias em coma. Agora está bem, sólido.

Tem cicatrizes no pescoço provocadas pelo cateter e marcas de queimaduras da cinta para baixo.

“Lembra-se de tudo até desmaiar, tem medo do fogo”, conta a mãe.

Dorme com os pais, quer proteção.

Neste dia em que o vemos, no início da primavera de 2018, ele é o centro das atenções.

Quase um ano depois da tragédia, volta a encontrar-se com o grupo de pessoas que o salvaram. Todos aceitaram o convite do Expresso para se reencontrarem, há muito que queriam notícias do menino e não sabiam como as conseguir.

António não parece reconhecê-los, agarra-se à mãe, eles estão de olhos postos na criança.

Atónitos com a recuperação, não se esquecem de um minuto do que viveram naquele dia.

As duas mulheres levaram prendas a António, os olhos brilhantes de lágrimas de satisfação. Os homens observavam-no satisfeitos.

António já não tem acompanhamento psicológico e a única diferença para as outras crianças são os collants que lhe protegem a pele queimada do contato com a estrada e não os pode tirar nunca, só para tomar banho. E para abandonar este fato especial não há prazo previsto.

Nem para a família voltar a ser como era. Voltará?

Como vão esquecer as dores que António sentia no Hospital Pediátrico quando teve de reaprender a andar ou quando Telma não o conseguia apanhar ou do Tomás ao colo porque tinha os braços queimados?

“São situações que ficam para toda a vida, estamos mais unidos, tivemos a sorte de sobreviver todos, mas não, não somos os mesmos, infelizmente temos lesões que vão ficar para a vida toda e não são só do corpo. As lembranças vão sempre vir ao de cima e, passe o tempo que passar, não nos podemos esquecer”, sublinha Telma.

Aos poucos solta-se: “O António é um menino que faz muitas perguntas. Tenho receio de que um dia, mais tarde, me pergunte porque é que eu o deixei na estrada. Sim, tenho este receio. Mas não consegui e até para mim esta decisão custou-me imenso. Esta é a maior marca que tenho. Carrego este peso dentro de mim”.

“Morreram 66 pessoas, mas o António salvou-se. É só um, mas é muito importante”, diz a enfermeira Isabel Miranda. Eduardo Marques, o bombeiro, explica porquê: “É algo de positivo no meio de tanta coisa má, temos de nos agarrar a isso”. O colega Pedro Machado conclui: “O António foi a única coisa positiva desta experiência que nos vai moldar enquanto pessoas”.

Enquanto isso, António continua a cirandar pela sala, indiferente ao peso que aquelas pessoas depositam nos seus ombros. O peso de ser a esperança de um grupo de profissionais que numa só noite foi confrontado com a morte de dezenas de pessoas.

“Nós escolhemos estar deste lado, conhecemos o risco, mas as vítimas não escolheram ser vítimas”, resume a enfermeira Isabel.

E assim, mesmo que não se queira, as conversas sobre a noite de 17 de junho regressam sempre. Há sempre mais uma história, que surge inesperadamente a propósito de nada e alguma coisa. Como surgem os feridos. Os queimados. Os estandartes da dor, com as suas cicatrizes feias, os seus fatos incómodos. Aqueles que ainda não foram indemnizados, que têm de ser tratados. Os que não podem trabalhar mas que dão trabalho, precisam de ajuda.

Terão sido 250 os feridos do incêndio de Pedrógão. Resguardam-se, mantêm-se em casa, às vezes saem e custa-lhes. São a memória andante de um episódio trágico na vida de um país.