Enquanto foi possível, mantiveram-se unidos, mas por dentro estavam a desfazer-se. Rui olha para as próprias mãos e já não tinham unhas, pareciam feitas de cera. O calor chega-lhes por ondas. Enfiam as mãos por baixo dos braços, escondem os rostos, mas sentem as partículas de fogo a entrar-lhes na boca quando falam uns com os outros. Filipa desaparece, procuram-na e na busca ainda ficam mais queimados. Pensam que a jovem de 24 anos já tinha morrido. Esmorecem. O filho do comandante Tomé recebe um telefonema, na sequência do alerta que Rui dera à mulher. Nunca antes Rui avisara Marina de problemas no trabalho e ela percebeu a gravidade da situação. Por isso, foi ao quartel e começaram a procurá-los. Tomé dá a localização onde eles estão e pede socorro. "Os minutos entre o telefonema e o salvamento pareceram-me anos. Foi como o caminhar para a morte." Rui não se esquece do que disse: "Gonçalo, estes podem ser os nossos últimos momentos". Um civil aproxima-se numa carrinha, mas não consegue sair do local do acidente. O comandante Tomé está caído no chão. Gonçalo e Rui amparam-se um ao outro. Surgem luzes ao fundo da estrada e um grupo de bombeiros aparece para os buscar, com duas ambulâncias. Rui já não consegue pensar, vê rostos, reconhece os amigos, mas é tudo muito frágil.

Sair daquele local foi um risco, através de uma estrada tomada por carros acidentados e incinerados. Para conseguir passar, a ambulância avança pelas valetas. Dirigem-se ao campo de futebol para os feridos serem evacuados por helicópteros. A adrenalina desparece e as dores tomam conta de todo o corpo. "Tudo me doía, todo o corpo parecia uma chaga, mas não tinha noção das queimaduras que tinha", recorda Rui. Levam-nos então para o centro de saúde de Castanheira, que está fechado. Começam a chegar familiares, médicos, amigos. Não há capacidade para os atender. Só muito mais tarde, administram-lhe morfina. "Foi como se me tivessem dado água, não amenizou nada". O filho mais velho de Rui, abraça-o e diz, de dedo em riste: "Tu não vais morrer!" Para os outros bombeiros é muito difícil ver os colegas naquela situação. Alguns não conseguem aproximar-se. Rui pede a dois amigos que o matem. "Já não sentia o corpo, não sei explicar a dor que tinha." Começa a desfalecer, o sofrimento é demasiado intenso. Tiram-lhe a roupa toda e colocam-lhe compressas molhadas sobre o corpo, mas a sensação não é de frescura, sente-se cozer.

Ainda se lembra de ver o vulto de Gonçalo, mas só pensa na família, no que lhes iria acontecer se ele morresse. Tem de mudar de maca e não consente que ninguém o toque. Começam a chegar enfermeiros do INEM e, já dentro da ambulância, é sedado. "A partir dali foi o coma." Durou dois meses e meio, ao fim dos quais começa a recuperar memórias apagadas, brincadeiras de infância com Gonçalo, com as irmãs, viagens, experiências com o pai, também bombeiro. "Era um reviver de coisas boas." Mas houve momentos de pesadelos com o fogo e Rui gritava a meio da noite, muito aflito. Pede ajuda psiquiátrica, quer ser avaliado, é medicado e volta a conseguir dormir.