“Isso revelou-se um erro de análise e esse cabe-me a mim reconhecê-lo”

Está Dito

Catarina Martins

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), admitiu que a direção política do seu partido cometeu um “erro de análise” quando concluiu que Ricardo Robles tinha condições para continuar como vereador na Câmara Municipal de Lisboa depois das notícias vindas a pública sobre um negócio imobiliário do vereador bloquista em Lisboa, porque “a contradição era grande” entre o negócio e aquilo que é defendido pelo partido. TSF online, 01/08/2018