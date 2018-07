“O ministério da Educação quer fazer a fachada que está tudo bem, mas não está. O rei vai nu”

Está Dito

André Pestana, dirigente do Sindicato de Todos os Professores (STOP)

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) garante que os professores cumpriram o prazo dado pelo Ministério da Educação para finalizar as avaliações dos alunos, mas o dirigente do STOP garante que “milhares de alunos estão a ter uma avaliação fraudulenta”, fala em casos de escolas a passar notas do segundo período para o terceiro “automaticamente” e de “milhares de atas” onde se pode ler que não estavam reunidas as condições devidas para as reuniões de avaliação tudo porque o Ministério da Educação quis que as pautas saíssem “de qualquer forma”. TSF online, 27/07/2018