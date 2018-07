Saiba como evitar o pagamento de comissões nos ATM

Está Dito

Ana Sofia Santos

Estão a ser cobradas comissões nos levantamentos de dinheiro em ATM?

Sim, no caso de optar por levantar dinheiro num ATM fora da rede Multibanco (como a Euronet) pode estar sujeito a um custo extra. Esta situação ocorre quando o cartão bancário tem a dupla função de débito e de crédito. Na rede Multibanco, numa operação de levantamento de dinheiro, este tipo de cartão assume apenas a função de débito e a operação fica isenta de qualquer comissão. No caso da rede estrangeira, a função de crédito é ativada por defeito e, assim, surge o pagamento de comissões. Trata-se, segundo a Euronet, de cartões que “são emitidos e reconhecidos como cartões de crédito pelos formatos de cartões internacionais (por exemplo, Visa ou MasterCard), mas também são usados como cartões de débito fora dessas redes”. “Esses cartões, além de terem a marca dos formatos internacionais (como por exemplo Visa ou Mastercard), também agregam a marca do Multibanco. Apenas a SIBS, como único processador da marca Multibanco no país, pode ler e processar estes cartões, de função dupla, como cartões de débito dentro da rede Multibanco operada pela SIBS.”