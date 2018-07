Está Dito

Mário Nogueira

No dia em que foi divulgada uma sondagem segundo a qual 96,4% dos professores exigem que os nove anos, quatro meses e dois dias em que as carreiras estiveram congeladas sejam integralmente contabilizados, o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) mostra-se irredutível nas negociações com o Executivo. Público online, 06/07/2018