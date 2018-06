Está Dito

Bruno de Carvalho

Menos de um dia depois de ter sido destituído pelos sócios em Assembleia Geral e poucas horas após ter garantido que iria deixar de ser sócio e adepto do Sporting, o destituído líder do Sporting Clube de Portugal (SCP), anunciou a dupla intenção de, “como sócio”, impugnar a AG e de se recandidatar à presidência do clube nas eleições de 8 de Setembro. Público online, 25/06/2018