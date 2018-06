“A ex-ministra Assunção Cristas, quer goste, quer não goste, não foi só a ministra dos agricultores, a ministra da Lavoura”

Está Dito

Ontem no debate quinzenal no Parlamento, depois de Assunção Cristas o ter confrontado com o teor do anúncio da licitação de um imóvel da Segurança Social, um T2, em Lisboa com valor de base de 1150 euros, o primeiro-ministro acusou a líder do CDS de ter criado, enquanto ministra, “uma calamidade social” por causa da Lei das Rendas. Jornal de Negócios, 21/06/2018