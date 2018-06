Está Dito

Fernando Negrão

Instado a explicitar a posição do PSD sobre o diferendo que opõe Governo e professores na contagem do tempo de serviço em que as suas carreiras estiveram congeladas, o líder parlamentar do PSD defendeu a ideia de que o Governo deve ser penalizado se não cumprir a promessa que fez. Público, 19/06/2018