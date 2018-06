“Fechar os olhos à corrupção e criminalidade económica é inaceitável”

Está Dito

José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda

O BE apresenta hoje, no Parlamento, um projeto de Lei para "Eliminar os Vistos Gold". Seis anos após a entrada em vigor da lei, pelas mãos do governo PSD/CDS, o partido defende que a lei abriu as portas do país à corrupção, e reitera que os dados conhecidos revelam o profundo falhanço dos objetivos da lei, que prometia a criação de milhares de empregos, quando os números revelam que, desde 2012, foram concedidos apenas nove vistos por criação de postos de trabalho. TSF online, 14/06/2018