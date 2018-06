Está Dito

Donald Trump

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que o encontro histórico com o líder norte-coreano correu melhor “do que alguém poderia ter previsto”, sublinhou que tinha criado “uma ligação muito especial” com Kim Jon-Un e reiterou que a relação com a Coreia do Norte iria ser muito diferente daqui em diante. Público online, 12/06/2018