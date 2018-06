Está Dito

Mário Centeno

Ontem no encerramento do Brussels Economic Fórum, o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português, defendeu que a próxima reunião do Eurogrupo, é decisiva porque é esperado que se chegue a um acordo sobre a reforma da zona euro, porque sem acordos, a moeda única continuará vulnerável. Jornal de Negócios, 06/06/2018