Está Dito

Fernando Correia

Em entrevista, o jornalista e comentador de rádio e televisão, diz sentir “a obrigação de fazer alguma coisa pela paz do meu clube” e por isso aceitou o cargo de porta-voz de Bruno de Carvalho com a missão de criar estabilidade no Sporting e resguardar o presidente para que ele se dedique àquilo que precisa de fazer: gerir o clube, e não falar. i, 01/06/2018