“Portugal continua a ser uma lavandaria de Angola, num esquema de branqueamento de capitais”

Está Dito

Ana Gomes

Em entrevista à TSF, a socialista disse não ter dúvidas que a decisão do Tribunal da Relação em aceitar transferir o caso do ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, resultou “da pressão do poder político” e que “o poder judicial se moldou ao que convinha à política”. Acusa os juízes relatores da Relação de uma “decisão fabricada há medida do que é conveniente e com o objetivo de fazer desaparecer o irritante”, e concluiu que é “desastroso para Portugal que se preste a ser instrumento de interesses corruptos” que representam “uma roubalheira para o povo angolano” TSF online, 24/05/2018