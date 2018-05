“Neste momento, sinto-me com a mesma capacidade, força, prazer e honra em servir o clube que amo”

Está Dito

Bruno de Carvalho

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente do Sporting Clube de Portugal (SCP) diz que não se demite e anuncia que vai avançar com um processo em Tribunal contra o Presidente da Assembleia da República e outros políticos, comentadores e jornalistas por o terem “difamado e caluniado”. Em causa, as declarações de Ferro Rodrigues sobre os ataques de adeptos à Academia de Alcochete. O presidente do Assembleia da República acusou Bruno de Carvalho de ter colocado o Sporting na “miséria” e pediu uma investigação aos dirigentes desportivos “e aqueles que fazem do futebol português uma desgraça”.TSF online, 17/05/2018.