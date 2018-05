Está Dito

Bruno de Carvalho

Ontem à saída do Estádio de Alvalade,o presidente do Sporting Clube de Portugal (SCP), disse que não ter suspendido a equipa técnica liderada por Jorge Jesus, contrariando as notícias que surgiram depois da equipa técnica e os jogadores terem estado reunidos com o líder leonino. TSF online, 15/05/2018