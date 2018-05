“Eu não precisava desse estímulo suplementar para a motivação do Governo em dar prioridade absoluta a este combate”

Está Dito

António Costa

Em entrevista ontem ao Diário de Notícias, e sobre o facto do Presidente da República ter dito que a repetição de uma tragédia como a de Pedrógão Grande seria impeditiva de uma recandidatura à presidência da República, o primeiro-ministro garantiu que o combate aos fogos é a “primeira das prioridades” do executivo, e que o empenho do Governo para que Marcelo Rebelo de Sousa se possa recandidatar “se for essa a sua vontade", é total. TSF online, 14/05/2018