“As pessoas trans não precisam de grandes cautelas aos 16 anos para saberem quem são”

Está Dito

Isabel Moreira

A deputada socialista considera o veto do Presidente da República à lei da mudança de género aos 16 anos, que pede a inclusão de relatório médico prévio à decisão sobre a identidade de género antes dos 18 anos de idade, “altamente ofensivo”, sustentando que o está em causa no diploma vetado é a audeterminação de género no registo, o que “não tem nada a ver com alterações físicas". TSF online, 10/05/2018