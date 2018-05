Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa

Em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, o Presidente da República pede “bom-senso” nas negociações do Orçamento do Estado para 2019 e admite a convocação de eleições antecipadas caso o OE não for aprovado. Observador, 07/05/2018