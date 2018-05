“Considero, por isso, ter chegado o momento de pôr fim a este embaraço mútuo”

Está Dito

José Sócrates

Num artigo publicado no Jornal de Notícias com o título “A clarificação devida”, o antigo primeiro-ministro e líder socialista considera uma “injustiça” as declarações feitas nos últimos dias pela direção do PS sobre o caso Manuel Pinho, acusa a direcção do PS de se juntar à direita “na tentativa de criminalizar uma governação”, ultrapassando “os limites do que é aceitável no convívio pessoal e político” e que, por isso, enviou uma carta ao PS em que pede a desfiliação do partido. Público online, 04/05/2018