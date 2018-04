“É muito difícil interpretar a arte moderna e nem sempre é possível interpretar os discursos modernos.”

Está Dito

António Costa

Declaração do primeiro-ministro, nos jardins da residência oficial em São Bento, abertos ontem à tarde ao público, quando questionado pelos jornalistas sobre a frase proferida pelo Presidente da República no discurso feito na sessão solene com que o Parlamento celebrou os 44 anos do 25 de Abril, onde disse: “Não confundimos o prestígio ou a popularidade mais ou menos conjuntural de um ou mais titulares do poder com endeusamento ou vocação salvífica.” Diário de Notícias, 26/04/2018