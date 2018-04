Está Dito

Ascenso Simões

Na sequência da notícia de que os deputados da Assembleia da República quase duplicaram o salário com os apoios e subsídios estatais, como despesas de deslocação, o deputado socialista publicou no Facebook um recibo do seu vencimento relativo ao mês de abril deste ano e disse estar disponível para explicar cada uma das parcelas. TSF online, 24/04/2018