Está Dito

Mark Zuckerberg

Na primeira audição no Senado norte-americano, o fundador do Facebook voltou a dizer que cometeu muitos erros na gestão da empresa, chegando mesmo a afirmar que um desses erros foi ter achado que a Cambridge Analytica tinha de facto apagado os dados dos cerca de 87 milhões de utilizadores que foram usados indevidamente e que voltaram a pôr as políticas de privacidade do Facebook. Público online, 11/04/2018