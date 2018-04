Está Dito

Augusto Santos Silva

Ontem na audição conjunta às comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros, Assuntos Europeus e Defesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros aprofundou a decisão de não expulsão de diplomatas russos em solidariedade com o envenenamento do ex-espião Sergei Skripal ocorrido no Reino Unido, não descartando a chegada de "novos elementos" de informação ou até novas respostas da Federação Russa. i, 05/04/2018