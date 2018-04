Está Dito

Carlos Avilez

Em entrevista à agência Lusa, o diretor do Teatro Experimental de Cascais, considera que nunca como agora se fez um ataque tão grande ao teatro em Portugal e diz “perplexo” com o facto de o TEC estar excluído dos subsídios plurianuais ao teatro, de acordo com os resultados provisórios dos concursos da Direção-Geral das Artes (DGArtes). Observador, 03/04/2018