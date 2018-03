“O ministério dos Negócios Estrangeiros está a falar contra a tradição da diplomacia portuguesa”

Está Dito

Paulo Rangel

O eurodeputado do PSD considera que a decisão do ministério dos Negócios Estrangeiros de não expulsar diplomatas russos como retaliação pelo alegado envenenamento do ex-espião Sergei Skripal, no Reino Unido é “totalmente inexplicável” e considera que o Governo “está a fazer jogo ideológico com uma matéria que é fundamental para a geopolítica portuguesa” apenas porque é sustentado por dois partidos que são contra a integração europeia e contra a integração de Portugal na NATO. Observador, 27/03/2018