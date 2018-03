Está Dito

Santana Lopes

No novo espaço de comentário semanal que tem na SIC Notícias, o social-democrata disse que espera que a demissão de Feliciano Barreiras Duarte encerre de uma vez as polémicas no partido que tem estado “constantemente debaixo de mau tempo desde que acabaram as diretas”. Sol online, 21/03/2018