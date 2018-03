Está Dito

António Filipe

No programa Política Pura, o deputado do PCP fez um balanço do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República e sublinhou, que o Presidente “tem uma enorme preocupação de usar a sua energia, a sua hiperatividade para potenciar a popularidade que permita exercer o cargo com altos níveis de aprovação da população” e que isto “pode criar a sensação de ter mais poderes do que realmente tem”. TSF online, 09/03/2018