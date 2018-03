Está Dito

Luís Marques Mendes

No seu espaço habitual de análise na SIC, o comentador político revelou que o Executivo deixou cair a ideia de fazer entrar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nos termos em que estava inicialmente previsto, com 200 milhões de euros no capital do Montepio. Diário de Notícias online, 05/03/2018