Está Dito

Fernando Negrão

Em entrevista, o deputado do PSD e presidente da comissão eventual para o Reforço da Transparência em Funções Públicas, defende que os deputados não tem meios de trabalho, que “não têm assessores com qualidade para ter iniciativa legislativa” e que por isso o Parlamento se vai “transformando num instrumento do Governo”. Público, 04/01/2017