“Ninguém imaginaria, há menos de dois anos, poder partilhar tão rápida e convincente mudança“

Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República, na sua mensagem de Ano Novo, elogia a ação do Governo: "Finanças públicas a estabilizar, banca a consolidar, economia e emprego a crescer, juros e depois dívida pública a reduzir, Europa a declarar o fim do défice excessivo e a confiar ao nosso ministro das Finanças a liderança do Eurogrupo, mercados a atestarem os nossos merecimentos.". Mas não esquece que a partir de 17 de Junho aconteceu "outro ano, bem diverso", com as tragédias dos incêndios e também "a perplexidade em Tancos, o pesar no Funchal, o espectro da seca". Público, 02/01/2018