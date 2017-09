Está Dito

José Correia Azevedo

Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, em entrevista, acrescenta ainda que "os enfermeiros são 33%, portanto um terço e o dobro dos médicos, e junto com os outros profissionais recebem os outros 13%. Aqui começam e acabam todas as dificuldades que o senhor ministro tem. O seu potentíssimo lobby, ou seja a corporação médica, não permite interferências alheias". Jornal i, 12/09/2017