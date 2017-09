Está Dito

António Costa

O primeiro-ministro, avisou ontem o PCP e o BE que é necessário haver prudência no Orçamento de 2018. Aproveitou ainda para dizer aos jornalistas que "quando a manta não é excessiva, temos de definir prioridades". Por isso, o Orçamento de 2018 será "de continuidade", com "prudência para manter a trajetória". Correio da Manhã, 07/09/2017