“Só por falta de políticos corajosos não temos ainda a castração química de pedófilos”

Está Dito

André Ventura

Candidato do PSD à Câmara de Loures defende "a castração química dos pedófilos que rejeitem qualquer tipo de tratamento ou terapia durante o cumprimento da pena", assim como os que "sejam avaliados como perigosos no momento do regresso à liberdade". "Estamos a falar de um crime com altíssimos níveis de reincidência e para o qual continuamos a olhar com enorme desdém, negligenciando a proteção da vida e da integridade sexual e moral das nossas crianças", sustenta. Jornal i, 06/09/2017