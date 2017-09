“Entre ter má floresta e não ter floresta, é preferível não ter.”

Está Dito

Miguel Freitas

Em entrevista, o secretário de Estado das Florestas afirma que as limitações à plantação de eucaliptos não vão ter impactos económicos na indústria e que o debate ideológico sobre a reforma florestal acabou. Acredita no regresso da floresta ao “centro das atenções políticas” e diz que a operacionalização da reforma florestal exige um “compromisso” entre as forças partidárias e toda a sociedade. Público, 01/09/2017