Está Dito

Nelson Évora

O atleta português mostrou-se satisfeito por ter contrariado as estatísticas que não o davam como favorito devido aos seus 33 anos, ao ganhar a medalha de bronze no triplo salto nos Mundiais de atletismo, em Londres. Esta foi a quarta medalha do atleta em Mundiais, repetindo o bronze de há dois anos, em Pequim, depois de ter sido campeão em 2007 e medalha de prata em 2009. TSF online, 11/08/2017