Está Dito

Isaltino Morais

O candidato independente à Câmara Municipal de Oeiras diz não aceitar a rejeição do tribunal de Oeiras à sua lista devido a um problema de assinaturas e coloca em causa a imparcialidade do juiz que assina o despacho do tribunal fazendo alusão a relações familiares com o candidato, e presidente da Câmara de Oeiras em exercício, Paulo Vistas. TSF online, 09/08/2017