Está Dito

Susana Fonseca

A propósito das estimativas feitas pela organização internacional Global Footprint Network - que diz que terminam hoje os recursos disponíveis na Terra para este ano, dentro do que a natureza pode repor - a investigadora e membro da associação ambientalista Zero, considera que mudanças na alimentação e na mobilidade, contribuiriam para diminuir a pegada ecológica do país. Diário de Notícias, 02/08/2017