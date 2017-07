Está Dito

Luís Marques Mendes

No seu comentário semanal na SIC, o ex-líder do PSD não poupou nas críticas à liderança atual do seu partido, para ele, a “oposição está profundamente desacreditada” e aos olhos dos portugueses “é vista como irrelevante”. Jornal de Negócios online, 31/07/2017