Está Dito

António Costa

Nos últimos dias cresceram as dúvidas sobre o número real das vítimas do incêndio de Pedrógão, destacando que “a dimensão desta tragédia não era menos se tivesse sido metade o número de pessoas a falecer”, o primeiro-ministro — que no domingo disse que “já está tudo esclarecido”, não se quis comprometer com um número final. Observador, 25/07/2017